شوقي غريب يعلن احتراف رمضان صبحي في أوروبا قريبا

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قال المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب، إن اللاعب رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، قدَّم أداء مميزًا ورائعًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، مؤكدا أن رمضان صبحي استحق التتويج بجائزة أفضل للاعب في البطولة بسبب مستوى الممتاز.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، خلال تصريحات إذاعية، أن هناك عددًا من العروض الاحترافية ستقدم لـ رمضان صبحي، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بصبحي من قِبل عدد من الأندية الأوروبية من أجل ضمه والحصول على خدماته اللاعب، نتيجة لأدائه الرائع واللافت للنظر خلال أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

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وأكد شوقي غريب أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، ستكون نقطة التحول الكبيرة في مشوار رمضان صبحي الاحترافي، خصوصًا أن التجربة الأولى لرمضان صبحي لم تكن على المستوى المطلوب.

وأوضح غريب أن أندية الدوري الممتاز المستفيد الأكبر من احتراف اللاعبين ماليا، لكن الاحتراف خطوة ليست سهلة، فعلى جميع اللاعبين أن يدركوا هذا جيدا، وعليهم أيضًا دراسة هذه الخطوة جيدًا قبل التفكير فيها، مشيرا إلى أن الجميع ليس لديهم قدرة على التعامل مع تحديات الاحتراف.