بعد إلغاء مؤتمره.. ميتشو يغضب ويتهم الزمالك

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عبر المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول في نادي الزمالك الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، عن غضبه الشديد بعدما أجبر على إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان سيعقده، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق بالزمالك.

وأكد المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في تصريحات صحفية، أن إدارة نادي الزمالك كانت وراء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي، وأنه لن يعلق على هذا.

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وذكر ميتشو أن إدارة الفندق أبلغته بعدم إمكانية إقامة المؤتمر، مشسرا إلى أن هناك معلومات وصلت له بأن إدارة نادي الزمالك كانت وراء إلغاء المؤتمر.

كان الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر عقد مؤتمر صحفي مفاجئ، اليوم الثلاثاء، للحديث عن كواليس إقالته من تدريب القلعة البيضاء.

يشار إلى أن نادي الزمالك أعلن، أمس، رسميًا إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأبيض، عقب الهزيمة المدوية على يد الفريق الكونغولي مازيمبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب القلعة البيضاء، خلفًا للصربي ميتشو الذي أقيل بعد الخسارة من إنبي في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف، ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.

وسيتقاضى كارتيرون 100 ألف دولار شهريًا، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 ألف دولار في طلباته، حيث كان يرغب في الحصول على 120 ألف دولار شهريا.

ووصل كارتيرون إلى القاهرة، وطلب إعداد تقريرٍ مفصل عن لاعبي الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب، كما طلب من الجهاز الطبي إعداد تقرير عن المصابين.