منهم حارس المرمى.. إنبي يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

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طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي إنبي حلمي طولان، ضم 4 لاعبين من النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب حلمي طولان في ضم حارس المرمى علي لطفى، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب وجود قناعات باحتياج الفريق البترولى إلى حارس مرمى لديه خبرات كبيرة، من أجل صناعة الفارق مع الفريق، كما طالب المدير الفني للفريق البترولي ضم اللاعب عمار حمدى لاعب وسط النادي الأهلى والمنتخب الأوليمبي، وذلك بسبب مستواه المميز الذي ظهر به في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

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وأكد حلمي طولان أن عمار سيخدم الفريق البترولي بشكلٍ كبير، لأن حمدي من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية، كما طالب المدير الفني لإنبي بالتعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ لاعب الوسط المهاجم في النادي الأهلي، لخبراته الواسعة وقدرته على قيادة الفريق للانتصارات.

وفيما يسعى الفريق البترولي لضم اللاعب عربي بدر ناشئ النادي الأهلي، وأوضح حلمي طولان أن الفريق البترولي في حاجة للتعاقد مع رباعي الأهلي ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن أنبي لديه 3 مقاعد فقط في القائمة المسموح بقيدها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما جعل اللاعبين علي لطفي وأحمد الشيخ وعمار حمدي على رأس المطلوبين في النادي، بالإضافة إلى التعاقد مع الناشئ عربي بدر الذي لن يأخذ مكانًا في القيد لصغر سنه، لعدم تجاوزه الـ 20 عاما.