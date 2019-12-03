الأهلي في دور الـ 16 بالكأس على حساب بني سويف

Advertisements

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ16 بكأس مصر على حساب بني سويف، بثلاثية مقابل مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

الشوط الأول

Advertisements

وصل فريق بني سويف إلى مرمى الأهلي، في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية قوية تصدى لها شريف إكرامي، ولم يتمكن فريق بني سويف من الوصول إلى مرمى المارد الأحمر مرة أخرى، وسيطر بعدها الأهلي على مجريات الأمور حتى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

ووصل النادي الأهلي عن طريق اللاعب حسين الشحات، في الدقيقة 16 من عمر المباراة، إلى مرمى فريق بني سويف ومرر الكرة لوليد أزارو، والذي سددها بقوة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 43 من عمر اللقاء، سقط وليد أزارو داخل منطقة الجزاء، وطالب اللاعبون حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء، لكن لم تحتسب واستمر اللعب، ولم يسجل الأهلي أهدافًا في الشوط الأول، وانتهي بالتعادل السلبي، وشهد الشوط الأول ظهور اللاعب عمار حمدي، للمرة الأولى أساسيًا مع الأهلي، وقدم أداء مميزًا.

الشوط الثاني

أجرى النادي الأهلي تبدلين في بداية الشوط الثاني بدخول اللاعب جيرالدو وخروج وليد سليمان، ودخول اللاعب أحمد فتحي بدلا من اللاعب عمار حمدي.

وفي الدقيقة 52، اخترق اللاعب أحمد الشيخ دفاعات فريق بني سويف، ومرر كرة إلى أليو ديانج الذي سددها لكنها ارتدت إلى وليد أزارو، الذي أراد لعب الكرة بمقصية لكنه سقط دون لمسها.

وفي الدقيقة 67 تمكن النادي الأهلي من إحراز هدفين في دقيقتين متتاليتين، حيث سجل الهدف الأول وليد أزارو في الدقيقة 67 من عمر المباراة، من تسديدة سدد صاروخية على يمين الحارس بقدمه اليسرى.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما اخترق دفاعات فريق بني سويف، وسدد الكرة على يمين الحارس، فيما أهدر مروان محسن ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وقلص اللاعب أحمد عبدالرازق الفارق في الدقيقة 88، عن طريق تسديدة “R2” على يسار مرمى شريف إكرامي، بعدما أخطأ أليو ديانج في منتصف الملعب، وفي الدقيقة 91 عزز وليد أزارو تقدم فريقه عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ16 بسهولة، بعد فوزه على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.