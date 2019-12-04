رسمياً .. نتائج قرعة كوبا أمريكا 2020 بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا

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شهدت دولة كولومبيا فجر اليوم الأربعاء قيام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة النسخة القادمة لمسابقة كوبا أمريكا، والتي من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل 2020 بتنظيم مشترك ما بين دولتي الأرجنتين وكولومبيا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة كوبا أمريكا 2020 م، علماً بأن النسخة القادمة ستشهد نظاماً جديداً من خلال تقسيم المنتخبات ال12 المشاركة على مجموعتين بحكم 6 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي.

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يُذكر أن مسابقة كوبا أمريكا 2020 سوف تعرف مشاركة منتخبين من خارج قارة أمريكا الجنوبية، وتحديداً من قارة آسيا وهما كلاً من منتخب قطر بطل كأس أمم آسيا 2019، إضافة إلى منتخب أستراليا بطل كأس أمم آسيا 2017.

وإليكم الآن نتائج قرعة كوبا أمريكا 2020 بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا:

منتخب الأرجنتين / منتخب أستراليا / منتخب بوليفيا / منتخب الأوروغواي / منتخب تشيلي / منتخب باراجواي. منتخب كولومبيا / منتخب البرازيل / منتخب قطر / منتخب فنزويلا / منتخب الإكوادور / منتخب بيرو.

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