محمد عودة: صلاح اختار الأهلي قبل وصول عرض بازل السويسري !

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كشف الكابتن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب سابقاً عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك بخصوص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد محمد عودة خلال تصريحات له عبر شاشة قناة تايم سبورت أن محمد صلاح كان قريباً للغاية من التعاقد مع النادي الأهلي، قبل أن يطلب نادي بازل السويسري التعاقد معه بشكل رسمي بعدها بأيام قليلة.

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وأشار أيضاً إلى أن كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك كان يراقب صلاح في ظل المستوى المميز الذي قدمه في تلك المرحلة حينما كان لاعباً في صفوف المقاولون العرب، إلا أن فخر العرب كان لديه طموحاً كبيراً يتمثل في خوض تجربة الاحتراف في قارة أوروبا.

وشدد محمد عودة على أن محمد صلاح لاعب ملتزم منذ صغره، مما كان سبباً رئيسياً في وصوله إلى ما هو عليه في الوقت الحالي، وذلك بعكس زميله السابق زيكا زيكا الذي كان أفضل منه، إلا أن عدم الالتزام خارج الملعب ساهم في ضياع مستقبله الرياضي.

وفي ختام حديثه، أوضح أن محمد صلاح قرر الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في حالة فشله في الانتقال إلى القارة الأوروبية وأخطر الجميع بذلك، ولكن التوفيق حالفه في نهاية المطاف نظراً لكونه بذل الكثير من المجهودات طيلة حياته.

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