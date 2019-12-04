مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4/12/2019 .. ليفربول وإيفرتون والزمالك ضد الشرقية

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة ليفربول مع ضيفه إيفرتون، إضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما تُقام أيضاً بعض مباريات دور ال32 في مسابقة كأس مصر، وفي مقدمتها مباراة الزمالك مع الشرقية، إضافة إلى بعض مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي مقدمتها مباراة الشباب مع الشعلة.

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

نجران / الفتح، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد الخامسي، الساعة 14:25 ظهراً.

الشعلة / الشباب، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق خالد اليوسف، الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

جدة / الفيصلي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق عبدالعزيز هوساوي، الساعة 17:20 مساءً.

الزمالك / الشرقية، كأس مصر، دور ال 32، قناة أون سبورت HD1 المجانية، المعلق محمد الشاذلي، قناة تايم سبورت HD المجانية، المعلق حاتم بطيشة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الإسماعيلي / طنطا، الدوري المصري الممتاز، الجولة الخامسة، قناة أون سبورت HD1 المجانية، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD المجانية، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الخامسة مساءً.

حرس الحدود / الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز، الجولة الخامسة، قناة أون سبورت HD2 المجانية، المعلق أمير محروس، الساعة السابعة والنصف مساءً.

سانت إيتيان / نيس، الدوري الفرنسي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثامنة مساءً.

تولوز / موناكو، الدوري الفرنسي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الثامة مساءً.

باريس سان جيرمان / نانت، الدوري الفرنسي، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 22:05 مساءً.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشيلسي / فريق أستون فيلا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليستر سيتي / واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولفرهامبتون / وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق باسم الزير، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ليفربول / إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة والربع مساءً.

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