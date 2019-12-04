تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام الشرقية في كأس مصر

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية، ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الزمالك والشرقية تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الزمالك والشرقية منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والشرقية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام نظيره فريق الشرقية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي.

المدير الفني: المصري سامي الشيشاني مؤقتاً لحين استلام الفرنسي باتريس كارتيرون منصبه.

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