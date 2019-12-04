محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام إيفرتون في البريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه وجاره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق إيفرتون:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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