بعد وصوله للقاهرة .. الهلال يؤكد: نثق في لاعبينا قبل مواجهة الأهلي

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أكد نادي الهلال السوداني جاهزيته للمباراة المرتقبة القادمة التي ستجمعه مع مضيفه الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب وصول بعثة الفريق السوداني إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح سيف الدين أبو كلابيش رئيس بعثة الهلال السوداني خلال تصريحات له لإحدى الصحف السودانية، أن مجلس إدارة النادي يثق لدرجة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة فريق الأهلي الجمعة القادم.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق الهلال يمتلك لاعبين قادرين على أن يكونوا الأفضل في القارة الأفريقية بأكملها، مؤكداً أن الفريق قادر على حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة الموسم الحالي، بالرغم من المجموعة الصعبة التي يتواجد فيها بجانب أيضاً كلاً من النجم الساحلي التونسي وأيضاً بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

يُذكر أن الهلال كان قد افتتح مشواره في مرحلة المجموعات خلال النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا عبر الفوز على حساب ضيفه بلاتينيوم ستارز بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أم درمان.

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