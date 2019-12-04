رد فعل ساخر من خالد الغندور على شكوى الأهلي لحكم مباراة النجم الساحلي

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حرص الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك سابقاً على السخرية من الشكوى الرسمية التي تقدم بها النادي الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقام خالد الغندور بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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يا ترى بني سويف هيشتكي التحكيم للفيفا، في إشارة إلى أنه يستحق الحصول على ضربة جزاء أمام الأهلي.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان قد أعلن في اليومين الماضيين تقديمه شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثم إلى الفيفا، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدها لقائه مع النجم الساحلي الأسبوع الماضي.

وكان المارد الأحمر قد تمكن مساء يوم أمس الثلاثاء من بلوغ الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر 2019 / 2020، بعدما نجح في التغلب على بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب القاهرة الدولي.

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