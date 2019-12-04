موعد مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر اليوم الأربعاء 4/12/2019

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موعد مباراة الزمالك والشرقية، يستعد فريق الزمالك حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق الشرقية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس مصر، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والشرقية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والشرقية، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والشرقية قبل مباراة الليلة بينهما في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والشرقية

موعد مباراة الزمالك والشرقية، يستعد فريق الزمالك حامل اللقب لملاقاة نظيره فريق الشرقية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس مصر 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والشرقية تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والشرقية، ستكون مباراة الزمالك والشرقية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والشرقية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والشرقية

موعد مباراة الزمالك والشرقية، يدخل فريق الزمالك غمار مباراة الليلة أمام نظيره المتواضع فريق الشرقية في مسابقة كأس مصر، وهو في حالة لا يُرثى لها على الإطلاق في ظل العاصفة القوية التي مرت به طيلة الأيام الماضية على كافة المستويات.

وعاش البيت الأبيض أجوائاً متوترة للغاية بسبب الخسارة أولاً على يد فريق إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ثم الخسارة على يد فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهي النتائج التي سرعان ما أسفرت عن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بإقالة المدرب الصربي ميتشو من منصب المدير الفني للفارس الأبيض، قبل أن يتم تعويضه بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية من خلال التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بحكم معرفته لكرة القدم المصرية بشكل خاص والأفريقية بشكل عام.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء أن تكون مباراة اليوم أمام فريق الشرقية بمثابة الانطلاقة الجديدة لفريق الزمالك في مشواره الموسم الحالي، وخاصة وأن الفريق الزملكاوي ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الفترة القادمة على مستوى جميع المسابقات.

ويبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون عمله الجديد في منصب المدير الفني لفريق الزمالك بداية من مباراة مطلع الأسبوع المقبل، والتي من المقرر أن تجمع بينه وبين ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب المقابل، يطمح فريق الشرقية المتواضع لمحاولة استغلال الوضعية الصعبة التي يمر بها فريق الزمالك في الآونة الأخيرة، بالرغم من علمه جيداً أن حدوث المفاجأة لن يكون أمراً وارداً في ظل فارق الإمكانيات الشاسع ما بين الطرفين من كافة النواحي.

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