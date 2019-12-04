جون ألدريج: 3 أسباب وراء تراجع مستوى محمد صلاح الموسم الحالي !

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كشف الأيرلندي جون ألدريج لاعب نادي ليفربول سابقاً عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع فريق الريدز منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات.

وأكد جون ألدريج خلال مقال كتبه لإحدى الصحف الأيرلندية أن فخر العرب محمد صلاح يُعاني بشكل واضح في الموسم الجاري مع ليفربول، وذلك بعكس ما كان عليه الحال تماماً سواء في الموسم الماضي أو حتى في الموسم الأول في قلعة أنفيلد رود.

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وأشار إلى أن السبب الأول وراء ذلك التراجع في مستواه الفني ربما يكمن في فقدانه الثقة في قدراته بسبب عدم تسجيل الأهداف بشكل متواصل وغزير مثلما كان الوضع سابقاً، بالرغم من نجاحه في تسجيل 9 أهداف لصالح ليفربول حتى الآن.

وشدد أيضاً على أن السبب الثاني يتمثل في غياب محمد صلاح عن فترة الإعداد الصيفي كاملة قبل انطلاقة الموسم الحالي، بعدما عاد من العطلة الصيفية متأخراً في ظل مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية صيف العام الحالي 2019.

وفي الختام، أوضح جون أن السبب الثالث يتمثل بنسبة كبيرة في طريقة تفكيره في المباريات التي يخوضها مع ليفربول، حيث أصبح هاجسه الرئيسي في كل مباراة هو تسجيل الأهداف وليس مساعدة الفريق على الانتصار، إلا أن ذلك من الممكن أن يُمثل له مشكلة إن لم يُحالفه الحظ في التسجيل في مرمى المنافسين.

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