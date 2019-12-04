عناوين مثيرة للصحف السودانية قبل لقاء الأهلي والهلال في دوري الأبطال

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حرصت العديد من الصحف السودانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء على مباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن أبرز عناوين الصحف السودانية التي تحدثت عن مباراة الأهلي والهلال في مسابقة دوري أبطال إفريقيا:

صحيفة “كفر ووتر” كتبت مقالاً تحت عنوان “قلق فايلر”، وذلك في إشارة منها إلى حالة القلق التي بات يشعر بها السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب الخطورة التي دائماً ما يُشكلها ثنائي الهلال وليد الشعلة ومحمد موسى على مرمى المنافسين، مما قد يُجبره على تغيير طريقة لعب المارد الأحمر.

صحيفة “أخبار اليوم” كتبت مقالاً تحت عنوان “ثلاثية 2007″، وذلك في إشارة منها إلى قيام بعض لاعبي الجيل الحالي لفريق الهلال بالإشارة برقم 3 للجماهير المصرية بشكل عام والجماهير الأهلاوية بشكل خاص فور وصول البعثة إلى مطار القاهرة الدولي، حتى يتذكر عشاق المارد الأحمر الخسارة التي تعرض لها فريقهُم في عام 2007 بثلاثية نظيفة على ملعب أم درمان.

صحيفة “كورة” كتبت مقالاً تحت عنوان “رعب في الأهلي”، وذلك في إشارة منها إلى حالة الرعب التي بات يعيش فيها فريق الأهلي بعد وصول بعثة الهلال مبكراً إلى العاصمة المصرية القاهرة، إضافة إلى خوض حصة تدريبية مغلقة دون حضور وسائل الإعلام.

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