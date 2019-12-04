موعد مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج الخميس 5/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة العراق والبحرين، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب البحرين في يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب العراق، إضافة إلى عشاق النجم العراقي علي عدنان وأيضاً عشاق منتخب البحرين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العراق والبحرين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العراق والبحرين، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من العراق والبحرين قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة العراق والبحرين

موعد مباراة العراق والبحرين، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب البحرين في يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة العراق والبحرين تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة العراق والبحرين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العراق والبحرين، ستكون مباراة العراق والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، كما ستكون مباراة العراق والبحرين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة عبر القناتين.

وستكون مباراة العراق والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، وأخيراً ستكون مباراة العراق والبحرين منقولة بشكل حصري عبر قناة العراقية الرياضية المجانية، فيما سيكون المعلق علي لفته هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات العراق والبحرين

موعد مباراة العراق والبحرين، يدخل منتخب العراق غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب البحرين في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بلوغ محطة الدور النهائي من عمر المسابقة.

ويأمل المنتخب العراقي في مواصلة تقديم العروض المميزة خلال النسخة الحالية من خليجي 24، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه المنتخب الوحيد الذي أنهى دور المجموعات من عمر المسابقة دون أن يتعرض إلى أي خسارة على الإطلاق، حيث تمكن من الفوز في مباراتين كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

ويعلم منتخب أسود الرافدين أن حظوظه كبيرة للغاية من أجل التتويج بلقب كأس الخليج هذه المرة، على أمل أن تكون بمثابة الدافع المثالي له قبل موعد النسخة القادمة من البطولة ذاتها المقرر إقامتها على أرضه ووسط جماهيره.

على الجانب المقابل، يبدو منتخب البحرين في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام شقيقه العراقي، وخاصة بعد الانتصار المثير الذي حققه في آخر جولات مرحلة المجموعات على حساب منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويُدرك المنتخب البحريني جيداً أنه لا يُعتبر مرشحاً بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية بعكس حال منافسه منتخب العراق، وهو الأمر الذي يُزيل من على كاهل لاعبيه كل الضغوطات الممكنة، مما قد يكون له تأثير إيجابي في نهاية المطاف.

وإليكم الآن نتائج أخر 6 مباريات خاضها منتخب العراق في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

منتخب كمبوديا 4/0 منتخب العراق، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 1/2 منتخب إيران، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 0/0 منتخب البحرين، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 0/2 منتخب قطر، كأس الخليج 2019.

منتخب العراق 0/2 منتخب الامارات، كأس الخليج 2019.

منتخب العراق 0/0 منتخب اليمن، كأس الخليج 2019.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج أخر 6 مباريات خاضها منتخب البحرين في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

منتخب البحرين 0/1 منتخب إيران، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب هونغ كونغ 0/0 منتخب البحرين، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق 0/0 منتخب البحرين، تصفيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب عمان 0/0 منتخب البحرين، كأس الخليج 2019.

منتخب البحرين 2/0 منتخب السعودية، كأس الخليج 2019.

منتخب الكويت 4/2 منتخب البحرين، كأس الخليج 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج آخر 5 مواجهات مباشرة جمعت بين العراق والبحرين على مستوى جميع المسابقات:

منتخب البحرين 0/0 منتخب العراق، مباراة ودية دولية، الثلاثاء 14 أكتوبر 2014.

منتخب البحرين 1/1 منتخب العراق، كأس الخليج، السبت 23 ديسمبر 2017.

منتخب العراق 1/0 منتخب البحرين، بطولة غرب آسيا، الأربعاء 14 أغسطس 2019.

منتخب البحرين 1/1 منتخب العراق، تصفيات كأس العالم 2022، الخميس 5 سبتمبر 2019.

منتخب العراق 0/0 منتخب البحرين، تصفيات كأس العالم 2022، الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.

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