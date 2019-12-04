رسمياً .. محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي عن العام الحالي 2019.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن القائمة النهائية قد عرفت خروج 20 لاعباً من دائرة المنافسة على الجائزة، علماً بأن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي يُعد أبرزهم.

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ومن جانبه، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في القائمة النهائية كما كان متوقعاً، علماً بأنه قد نال هذه الجائزة في آخر عامين على التوالي بسبب ما قدمه من مستوى مبهر للغاية.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019 يوم 7 يناير المقبل من العام القادم 2020 في مدينة الغردقة.

وإليكم الآن القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2019:

محمد صلاح، ليفربول. المغربي حكيم زياش، أياكس أمستردام الهولندي. الكاميروني أندريه أونانا، أياكس أمستردام. السنغالي كاليدو كوليبالي، نابولي الإيطالي. الجزائري إسماعيل بن ناصر، ميلان الإيطالي. النيجيري أوديون إِيجالو، شنغهاي الصيني. الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، فريق أرسنال الإنجليزي. الجزائري رياض محرز، مانشستر سيتي الإنجليزي. السنغالي ساديو ماني، ليفربول. الجزائري يوسف البلايلي، الأهلي السعودي.

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