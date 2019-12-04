رسمياً .. زيادة عدد جماهير الأهلي في لقاء الهلال السوداني إلى 15 ألف مشجع

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وافقت الجهات الأمنية بشكل رسمي اليوم الأربعاء على زيادة عدد جماهير النادي الأهلي إلى 15 ألف مشجع بدلاً من 10 آلاف فقط، وذلك في المباراة القادمة بين الأهلي والهلال السوداني في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وأرسلت الجهات الأمنية خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل إخطارهم بالموافقة على زيادة أعداد جماهير القلعة الحمراء في اللقاء بناءً على طلب النادي الأهلي.

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وكان الأهلي قد طالب بزيادة عدد جماهيره في هذه المواجهة الصعبة أمام الهلال السوداني، من أجل دعم اللاعبين بعد البداية المتعثرة من خلال الخسارة على يد فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في افتتاح دور المجموعات.

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