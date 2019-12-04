رسمياً .. نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020

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أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 م، وذلك وسط مشاركة مصرية قوية تمثلت من خلال كلاً من فريق الإسماعيلي إضافة إلى فريق الاتحاد السكندري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 م، إضافة إلى طريق الأندية نحو المباراة النهائية المقرر إقامتها على أرض دولة المغرب العام المقبل 2020.

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وإليكم الآن نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 م:

المباراة الأولى: الشباب السعودي / الشرطة العراقي.

المباراة الثانية: الاتحاد السعودي / أولمبيك آسفي المغربي.

المباراة الثالثة: الاتحاد السكندري / الإسماعيلي.

المباراة الرابعة: الفائز من مباراة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر الجزائري / الرجاء البيضاوي.

والآن سوف نستعرض لكم مباريات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020 م:

الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الثانية.

الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الرابعة.

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