موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج الخميس 5/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة السعودية وقطر، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب قطر في مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة على أرض دولة قطر، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الخليج 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الخليجية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية، إضافة إلى عشاق النجم السعودي سالم الدوسري وأيضاً عشاق منتخب قطر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية وقطر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية وقطر، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من السعودية وقطر قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس الخليج.

موعد مباراة السعودية وقطر

موعد مباراة السعودية وقطر، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب قطر في مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة على أرض دولة قطر، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الخليج 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية وقطر تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية وقطر، ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، كما ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، وأخيراً ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة الكويت الرياضية المجانية، فيما سيكون المعلق طارق الملا هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية وقطر

موعد مباراة السعودية وقطر، يدخل منتخب السعودية غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره منتخب قطر في مسابقة كأس الخليج، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بلوغ المباراة النهائية من خليجي 24.

ويُدرك المنتخب السعودي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام مستضيف النسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج، وخاصة في ظل رغبة المنتخب القطري في الظفر باللقب في نهاية المطاف على أرضه ووسط جماهيره.

يُذكر أن مباراة جمعت بين السعودية وقطر كانت في مطلع العام الحالي 2019، وحينها تفوق منتخب قطر على شقيقه السعودي ضمن مباريات النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم آسيا التي فاز بها العنابي في نهاية المطاف لأول مرة في تاريخه.

على الجانب المقابل، يسعى المنتخب القطري لتأكيد تفوقه على الأخضر السعودي مثلما كان الحال تماماً مطلع العام الحالي 2019، مما سوف يجعل التفوق عليه مجدداً مع نهاية العام بمثابة النهاية المثالية لعام مثالي لدولة قطر بشكل عام.

وبكل تأكيد تُعتبر النسخة الحالية لمسابقة كأس الخليج بمثابة الفرصة المثالية من أجل إثبات منتخب قطر تفوقه على جميع منتخبات عرب آسيا، بعدما فعل ذلك في شهر يناير الماضي من خلال نجاحه في التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن الفائز من مباراة السعودية وقطر سوف يجد نفسه في صدام منتظر في نهائي خليجي 24 مع الفائز من مباراة العراق والبحرين مطلع الأسبوع القادم على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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