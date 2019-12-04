الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعبيه لحل أزمة المستحقات المتأخرة

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قد نجح في التوصل إلى اتفاق مع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل حل أزمة المستحقات المتأخرة لديهم على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وأكد المصدر أيضاً أن رئيس نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف راتب شهرين لكل لاعب مصري خلال الأيام العشرة القادمة، على أن يتم صرف راتب شهر واحد فقط للاعبين الأجانب في الفترة ذاتها.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن صرف هذه الرواتب من شأنها أن يجعل تركيز الجميع حاضراً بقوة في التحديات القادمة، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من أجل العودة مجدداً إلى المسار الصحيح بعد النتائج السلبية التي حققها الأسبوع الماضي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة السعودية وقطر في كأس الخليج الخميس 5/12/2019 والقنوات الناقلة