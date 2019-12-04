في أول تصريح.. كارتيرون يعد جماهير الزمالك بحصد البطولات

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عبر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، عن سعادته لوجوده داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يتولى قيادة فريق كبير في أفريقيا.

وشكر المدير الفرنسي باتريس كارتيرون، في تصريحاته لموقع نادي الزمالك الرسمي، جماهير نادي الزمالك لمساندتها لفريق كما شكرهم على الترحيب به، واعدًا الجماهير بالقتال لتحقيق الفوز وحصد البطولات خلال الفترات المقبلة.

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وتابع: “أتمنى رؤية جماهير الزمالك في ملعب مباراة أول أغسطس الأنجولي، لمؤازرة الفريق في مباراة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا”.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الشرقية ضمن مرحلة دور الـ32 من كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي، ويتقدم أبناء القلعة البيضاء بهدفين نظيفين أحرزهما أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي.

كان رئيس نادي الزمالك عقد اجتماعًا، مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وتولى مهمة تدريب نادي الزمالك عقب إقالة المدير الفني السابق الصربي ميتشو، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو للاجتماع.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك استعرض إنجازات الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفرق السابقة الأهلي ووادي دجلة والرجاء المغربي، مؤكدا أن إدارة الزمالك استقرت على التعاقد مع كارتيرون دون التفكير في أسماء أخرى، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

وسيلتقي نادي الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.