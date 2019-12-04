وزير الرياضة ينهي تجهيزات مباراة نجوم العالم في الأهرامات

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عقد اجتما تنسيقي، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في القاهرة، من أجل المباراة الاستعراضية التي سيخوضها أساطير العالم، والتي سيعقبها الاتجاه إلى الغردقة من أجل لمشاركة في حفل “كاف” لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019.

حضره الاجتماع مسؤولو “كاف” و”فيفا”، وكذا الشركة المنظمة للمباراة الاستعراضية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد نبيل الشيخ، من أجل تنسيق كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الحدث.

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وأنهى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الترتيبات اللازمة والإجراءات كافة من أجل استضافة مصر لمباراة استعراضية، يخوضها نجوم كرة القدم “أساطير كرة القدم” في العالم، تحت سفح الهرم، في شهر يناير المقبل.

وحصل الدكتور أشرف صبحي على موافقة وزير الآثار خالد العناني، من أجل إقامة المباراة في منطقة الأهرامات السياحية، يوم الاثنين ٦ يناير المقبل، ويكون ذلك على هامش استضافة مصر حفل توزيع جوائز “كاف” لأفضل اللاعبين خلال العام الجاري 2019، وذلك في يوم 7 يناير في الغردقة.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، طالبه فيه بإنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة من أجل إقامة مباراة استعراضية بين أساطير كرة القدم في العالم تحت سفح الهرم ينظمها “كاف” بالتعاون مع “فيفا”.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أرسل البرنامج الخاص بالمباراة الاستعراضية لأساطير الكرة في العالم، والذي يتضمن حضور 30 لاعبًا منهم إلى مصر من يوم 5 حتى 8 يناير، حيث سيزورون جامعة القاهرة وسيجرون حوارا مع الطلاب.