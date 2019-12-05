رسمياً .. الأهلي يُعلن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة استادات

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء يوم أمس الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة استادات، من خلال وحدة الأهلي الاقتصادية التي ستعود بالعديد من الفوائد على النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بشكل عام.

وتضم وحدة الأهلي الاقتصادية 4 نقاط رئيسية، حيث استعرضها الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على النحو التالي:

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استاد الأهلي بالسلام على أن يضم ملعبين فرعيين واستراحة للاعبين. تدشين فرع للنادي بصعيد مصر. مجمع حمام سباحة وزارة التربية والتعليم حق انتفاع. تطوير قناة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تعود هذه الوحدة بالعديد من الفوائد على النادي الأهلي، والتي قام الكابتن محمود الخطيب بشرحها بالتفصيل خلال الحفل الذي أقامه النادي يوم أمس الأربعاء بمقره الرئيسي في الجزيرة.

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