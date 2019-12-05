بعد مرضه .. الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ

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حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بسبب الوعكة الصحية التي أعلن عن تعرضه لها في الأيام القليلة الماضية.

وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته محبيه بأتم صحة وكل الخير.

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ سبق له وأن قام بتمني الشفاء العاجل في وقت سابق للكابتن محمود الخطيب، بسبب المرض الذي يُعاني منه الأخير على مستوى الظهر في الفترة الماضية، مما يؤكد بالتالي على عودة علاقة الود والمحبة بين الطرفين بعد فترة عصيبة شهدت صراعاً كبيراً بينهما.

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