الخطيب يُعدد فوائد مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية

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أقام النادي الأهلي حفلاً يوم أمس الأربعاء في مقره الرئيسي بالجزيرة، وذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة استادات ضمن إطار رؤية 2045 التي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ومن جانبه، شرح الكابتن محمود الخطيب لجميع الحاضرين الفوائد العديدة التي ستعود على النادي الأهلي وجماهيره الغفيرة من مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية، حيث تمثلت هذه الفوائد على النحو التالي:

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يحصل النادي الأهلي على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنوياً. وجود ملعب دائم لمباريات الفريق الأول لكرة القدم يُخفض تكاليف ميزانية التشغيل للفريق المتمثلة في إيجارات الملعب للمباريات الرسمية والودية، وتكاليف صيانة ملاعب التدريب، وتكاليف الانتقالات إلى الملاعب خارج القاهرة. زيادة الخدمات المقدمة إلى شركاء الأهلي من الوكالات التسويقية والشركات الراعية، وخفض تكاليف تفعيل وتشغيل العقود التسويقية والتجارية. زيادة أعداد المشاركين في أكاديميات النادي في كل فروعه بالقاهرة أو حتى الصعيد. تمكين النادي من تقديم خدمات ومشروعات جديدة مثل عضوية محددة الزمنية، وحقوق التسمية، وأيضاً تذاكر موسمية، وخدمات جلوس الأعضاء. فتح الطريق أمام تطبيق فكرة إنشاء أندية جديدة بالمحافظات الكبرى دون تحمل أي تكاليف استثمارية. تخفيف التكدس في بعض فروع النادي من خلال نقل بعض الفرق الرياضية إلى التدريب والمباريات إلى المقرات التابعة لوحدة الأهلي الاقتصادية، خاصة أن شركة استادات ستقوم بتوفير ملعبين للتدريب بجوار الملعب الرئيسي للتدريبات وأيضاً لإستضافة مباريات فرق الناشئين. تطوير قناة الأهلي الفضائية دون تحمل أي أعباء لاسيما فيما يخص المحتوى المنتج، مثل شراء الملخصات مع استمرار الاحتفاظ بالحد الأدنى المضمون والذي لن يقل عن 20 مليون جنيه.

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