مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/12/2019 .. السعودية وقطر والعراق ضد البحرين

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الخميس مباريات نصف نهائي مسابقة كأس الخليج، وفي مقدمتها مباراة السعودية وقطر المنتظرة، كما تُقام أيضاً بقية مباريات الأسبوع الخامس عشر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى بعض مباريات دور ال32 في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الخميس 5/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

العدالة / الروضة، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، المعلق محمد البخيتان، الساعة 13:55 ظهراً.

الفيحاء / الدرع، كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبد العزيز السبر، الساعة 14:10 ظهراً.

ضمك / الجيل، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، دور ال32، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

الإنتاج الحربي / أبو قير للأسمدة، كأس مصر، دور ال32، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد عفيفي، قناة تايم سبورت HD، المعلق رامي بهجت، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المصري البورسعيدي / قنا، كأس مصر، دور ال 32، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الكواليني، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة الخامسة مساءً.

بيراميدز / النجوم، كأس مصر، دور ال 32، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق أيمن الكاشف، الساعة السابعة والنصف مساءً.

منتخب العراق / منتخب البحرين، كأس الخليج، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق حفيظ دراجي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق سمير اليعقوبي، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد العجمي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق حامد كميل، الساعة الرابعة عصراً.

منتخب السعودية / منتخب قطر، كأس الخليج، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD المجانية، المعلق عصام الشوالي، قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، المعلق خليل البلوشي، قناة الكأس الرياضية HD2 المجانية، المعلق منتصر الأزهري، قناة عمان الرياضية المجانية، المعلق أحمد الكعبي، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق طارق الملا، الساعة السابعة مساءً.

شيفيلد يونايتد / نيوكاسل يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حسام الدمسيسي، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أرسنال / برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الخامسة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة والربع مساءً.

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