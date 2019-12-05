كلوب: عدم إشراك محمد صلاح أمام إيفرتون كان ضرورياً

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح في لقاء الديربي أمام فريق إيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدرب يورجن كلوب خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي أن عدم الدفع بمحمد صلاح في هذه المباراة كان أمراً ضرورياً للغاية مثلما كان الحال مع بعض النجوم الذين غابوا أيضاً عن مباراة الديربي.

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وأشار أيضاً إلى أنه كان يعلم جيداً أن إجراء 5 تعديلات على تشكيل فريق الريدز الأساسي قد يُسبب له بعض المشاكل، وخاصة وأن جماهير النادي لم تكن راضية عن هذه التعديلات في لقاء ديربي خوفاً من التعثر في نهاية المطاف.

وشدد في حديثه على أنه سعيد للغاية بخروج فريقه فائزاً بخمسة أهداف مقابل هدفين من هذه المباراة الصعبة رغم الغيابات في صفوفه، مؤكداً في الوقت ذاته أن إراحة النجوم يُعد أمراً هاماً من أجل تجنب تعرض أي لاعب منهم إلى الإصابات.

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