النقاز يؤكد استعداده للعودة إلى الزمالك في حالة تم حل أزمة المستحقات

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فجر النجم التونسي حمدي النقاز مفاجأة مدوية من العيار الثقيل مساء يوم أمس الأربعاء، بعدما أكد استعداده للعودة من جديد إلى صفوف نادي الزمالك وعدم فسخ عقده، وذلك في حالة تم حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لدى اللاعبين.

وأوضح حمدي النقاز خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أن كامل تركيزه منذ انطلاقة الموسم الحالي كان مُنصباً فقط على لعب كرة القدم، بالرغم من عدم التزام مجلس إدارة النادي بدفع المستحقات في موعدها منذ تعاقده مع نادي الزمالك.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يوجد أي من داخل نادي الزمالك تواصل معه بشأن أزمة المستحقات المتأخرة طيلة الأشهر الماضية سوى الكابتن أيمن حافظ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حالة رغب أي مسؤول من نادي الزمالك في التواصل معه فإن ذلك سوف يتم عن طريق المحامي الخاص به.

وفي ختام حديثه، شدد النقاز على أنه يحترم جماهير القلعة البيضاء كثيراً، وبالتالي لن يلعب لأي نادي آخر في مصر سوى نادي الزمالك، إضافة إلى أنه مستعد للعودة عن قرار فسخ عقده مع النادي في حالة قام مجلس الإدارة بحل أزمة المستحقات.

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