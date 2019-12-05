رضا عبد العال يتعجب من تعاقد الزمالك مع كارتيرون رغم فشله مع الأهلي !

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عبر الكابتن رضا عبد العال لاعب نادي الزمالك سابقاً عن دهشته الكبيرة من قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد رضا عبد العال خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعيش في حالة تخبط لا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعدما تم التعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون الذي أقاله النادي الأهلي بسبب فشله.

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وأشار أيضاً إلى أن نادي الزمالك في الوقت الحالي عبارة عن مقبرة لأي مدرب، وذلك بسبب مجلس إدارة النادي في المقام الأول إضافة إلى اللاعبين الذين لا يستحق معظمهم البقاء مع الفارس الأبيض.

وفي ختام حديثه، شدد على أن كل اللاعبين الحاليين داخل نادي الزمالك يجب التخلص منهم، باستثناء كلاً من: فرجاني ساسي / مصطفى محمد / محمد عبد الغني / محمد عواد / أشرف بنشرقي / محمد أبو جبل.

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