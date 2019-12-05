تريزيجيه يواصل تألقه مع أستون فيلا بعد هدفه التاريخي في شباك تشيلسي

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واصل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي تألقه بشكل ملفت للغاية، بعدما أحرز هدفاً تاريخياً مساء يوم أمس الأربعاء في شباك فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن محمود حسن تريزيجيه من تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي انتهت على وقع فوز فريق تشيلسي في نهاية المطاف بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

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ويُعد ذلك هو الهدف الثالث الشخصي للنجم المصري خلال الموسم الحالي مع فريقه أستون فيلا في البريميرليج، إلا أنه يُعتبر أكثرهم أهمية نظراً للصبغة التاريخية التي حملها في ظل كونه أول هدف يتم تسجيله في تاريخ البطولة بصناعة مصرية خالصة، حيث صنع الهدف النجم المصري الآخر أحمد المحمدي.

وقدم تريزيجيه مستويات مميزة للغاية مع فريق أستون فيلا في الأسابيع الماضية بعدما تأقلم مع الأجواء الإنجليزية، وإليكم الآن نظرة على إحصائيات محمود حسن تريزيجيه خلال مشاركته في لقاء يوم أمس أمام فريق تشيلسي:

سدد 3 كرات على فريق تشيلسي منهم تسديدة واحدة فقط على المرمى.

تمكن من المراوغة في مناسبتين بشكل ناجح، كما ارتكب خطأين أيضاً ضد لاعبي تشيلسي.

استطاع أن يقطع الكرة من لاعبي تشيلسي في 4 مناسبات.

وصلت نسبة تمريراته الناجحة خلال المباراة إلى 67%، علماً بأنه قد مرر 30 تمريرة طيلة مجريات اللقاء.

سجل الهدف الوحيد لفريقه في المباراة.

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