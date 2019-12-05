الزمالك يُقرر التضحية بالمغربي بوطيب وعودة كاسونجو في يناير

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر التخلي عن النجم المغربي خالد بوطيب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، من أجل إتاحة الفرصة لعودة المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو مرة أخرى إلى صفوف النادي.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة يرى بأن التخلص من المهاجم المغربي بوطيب بات أمراً ضرورياً للغاية في الميركاتو الشتوي القادم، نظراً إلى المستوى المتواضع الذي قدمه طيلة فترة تعاقده مع الفارس الأبيض، إضافة إلى كثرة الإصابات التي يتعرض لها بصفة مستمرة.

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وأشار أيضاً إلى أن رئيس النادي يرغب في إعادة كاسونجو كابونجو من جديد إلى جدران القلعة البيضاء انطلاقاً من شهر يناير المقبل من العام القادم 2020، وخاصة وأن اللاعب لا يزال مُقيداً في قائمة نادي الزمالك.

وشدد المصدر على أن القرار النهائي بخصوص ذلك الموضوع سوف يتم حسمه بعد الاجتماع المرتقب في الفترة القادمة، والذي سوف يتم عقده بين رئيس الزمالك وبين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون.

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