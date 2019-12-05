تشكيل السعودية وقطر المتوقع في مباراة الليلة في نصف نهائي كأس الخليج

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يشهد ملعب الجنوب في مدينة الوكرة على أرض دولة قطر مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي منتخب السعودية مع شقيقه منتخب قطر، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس الخليج 2019 م.

تنطلق مباراة السعودية وقطر تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المجانية، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مباراة الليلة أمام شقيقه منتخب قطر:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سلطان الغنام / محمد الخبراني / حسان تمبكتي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كنو / نواف العابد / سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينارد.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لمنتخب قطر في مباراة الليلة أمام شقيقه منتخب السعودية:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بيدرو إيمانويل / رو رو / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن.

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم / حسن الهيدوس / سالم الهاجري.

خط الهجوم: أكرم عفيف / المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

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