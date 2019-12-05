موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا الجمعة 6/12/2019

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موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الهلال السوداني في مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، إضافة إلى عشاق النجم رمضان صبحي وأيضاً عشاق نادي الهلال السوداني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والهلال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الهلال السوداني في مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والهلال، ستكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد التعثر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وكان الأهلي قد تعرض إلى خسارة ظالمة خارج أرضه على يد مضيفه فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء، نظراً إلى الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها هذه المباراة، مما جعل مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتحرك بقوة من خلال تقديم شكوى رسمية إلى الكاف إضافة إلى الفيفا تجاه حكم تلك المباراة.

ويأمل المارد الأحمر أن يعود لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي داخل أرض الملعب فقط دون الحاجة إلى اللجوء إلى الشكاوى من حكام المباريات، بعد المعاناة التي عاشها طيلة السنوات الماضية مع ظلم التحكيم الأفريقي بسبب فسادها الواضح للجميع.

ومن جانبه، يسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لتحقيق أولى انتصاراته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حتى يُعزز من حظوظ فريقه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في ظل صعوبة المنافسة بين أطراف هذه المجموعة.

ولا يزال رينيه فايلر يتلقى الإشادة من كل كبير وصغير في الوسط الأهلاوي، بسبب نجاحه في الارتقاء بالمستوى الفني للفريق الأهلاوي بشكل واضح للغاية منذ انطلاقة الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، مما جعل الجميع يُقدم له الدعم رغم الخسارة الماضية أمام فريق النجم الساحلي.

على الجانب المقابل، يطمح فريق الهلال السوداني في مواصلة عروضه المميزة في الآونة الأخيرة سواء محلياً أو حتى قارياً، وخاصة بعدما بدأ زعيم الكرة السودانية مشواره في مرحلة المجموعات بفوز ثمين على حساب ضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعلم فريق الهلال جيداً أن الخروج بنتيجة الانتصار من عقر دار الأهلي لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق، لذا فإن نقطة التعادل ستكون مرضية له للغاية في نهاية المطاف أفضل من خسارة النقاط الكاملة.

ومن المؤكد أن جماهير القلعة الحمراء تسعى إلى الثأر من فريق الهلال بالرغم من تغير الأجيال، وذلك انتقاماً للخسارة القاسية التي تعرض لها المارد الأحمر عام 2007 على يد فريق الهلال بثلاثية نظيفة على ملعب أم درمان في الخرطوم.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/4 الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

أسوان 5/1 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الجونة 4/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

النجم الساحلي التونسي 0/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 1/3 بني سويف، كأس مصر.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الأهلي الأربعة القادمة خلال شهر ديسمبر الحالي، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

وادي دجلة / الأهلي، الأربعاء 11 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / حرس الحدود، الأحد 15 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الإسماعيلي / الأهلي، الخميس 19 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الاتحاد السكندري، الإثنين 23 ديسمبر 2019، الساعة السابعة والنصف مساءً.

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