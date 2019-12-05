صالح جمعة يفشل في اللحاق بمباراة الأهلي والهلال بسبب التهابات الحوض

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم صالح جمعة قد تأكد غيابه عن المباراة القادمة بين الأهلي والهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب معاناته من بعض الالتهابات على مستوى الحوض.

وأكد المصدر أن صالح جمعة لم يتمكن من المشاركة في المران الجماعي لفريق الأهلي يوم أمس الأربعاء، وبالتالي قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر إخراج اللاعب نهائياً من حساباته الفنية خلال لقاء الهلال السوداني المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن الالتهابات التي يُعاني منها اللاعب ليست خطيرة أو شديدة، إلا أن الجهاز الفني يُفضل عدم المخاطرة من خلال الدفع باللاعب وهو غير جاهز بنسبة 100% لخوض المباريات من جديد، حتى لا يتعرض إلى الإصابة مرة أخرى وتطول مدة غيابه عن الملاعب.

على صعيد متصل، شدد المصدر على أن المدافع محمود متولي سوف يلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق الأهلاوي بعد 10 أيام من الآن، نظراً للتطور الملحوظ لحالته الصحية واقتراب تعافيه من الإصابة بعدما نفذ البرنامج التأهيلي الخاص به بشكل مثالي طيلة الفترة الماضية.

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