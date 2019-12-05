رسمياً .. صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في مونديال الأندية 2019

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي اليوم الخميس عن قائمة فريقه، التي ستكون حاضرة في العاصمة القطرية الدوحة شهر ديسمبر الجاري من أجل المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن القائمة لم تعرف أي غيابات مؤثرة سوى كلاً من النجم البرازيلي فابينيو، إضافة إلى المدافع الكاميروني جويل ماتيب بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخراً.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب يورجن كلوب قادر على إجراء أي تعديلات على قائمة فريقه في الأيام القادمة حتى قبل 24 ساعة من موعد مباراته الأولى في المونديال.

يُذكر أن ليفربول سوف يخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، على أن يخوض مباراة أخرى يوم السبت الموافق 21 من الشهر ذاته، حيث ستكون هذه المباراة إما مباراة النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث بناءً على نتيجته في لقاء المربع الذهبي.

وإليكم الآن قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية 2019:

أليسون بيكر / فيرجيل فان دايك / جورجينيو فينالدوم / ديان لوفرين / جيمس ميلنر / نابي كيتا / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني / محمد صلاح / جو جوميز / أدريان / جوردان هندرسون / أليكس أوكسليد تشامبرلين / أدم لالانا / لونيرجان / شيردان شاكيري / أندرو روبرتسون / بريوستر / ديفوك أوريجي / جونز / ألكسندر أرنولد / إليوت / ويليامز.

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