بيتر كراوتش يُهاجم محمد صلاح بقوة ويتهمه بالأنانية !

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حرص النجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً على مهاجمة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق الريدز حالياً، بسبب ردود أفعال فخر العرب الغاضبة خلال مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مساء يوم أمس الأربعاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد بيتر كراوتش خلال تصريحات له لصحيفة “ميرور” الإنجليزية أن محمد صلاح كان غاضباً بشدة بسبب جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء في مباراة ديربي الميرسيسايد، بالرغم من نجاح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في نهاية المطاف.

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وأشار أيضاً إلى أن صلاح بات لا يشغل باله بانتصارات الفريق بل إن كل ما يُهمه الآن هو تسجيل الأهداف فقط من أجل الحصول على جائزة الحذاء الذهبي، وبالتالي كان غاضباً من عدم المشاركة حتى ولو في الشوط الثاني من لقاء الديربي نظراً لكثرة الأهداف في تلك الليلة.

وشدد كراوتش في حديثه على أن الجميع داخل نادي ليفربول يعلم جيداً الآن أن محمد صلاح لم يعد ذلك اللاعب الجناح الذي يرغب في مساعدة زملائه، بل إنه أصبح مهاجماً أنانياً يرغب دائماً في تسجيل الأهداف لصالحه.

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