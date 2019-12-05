مصادر تؤكد إقامة مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو على ملعب السلام

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أكد مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن مباراة الزمالك مع ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي سوف تُقام حتى هذه اللحظة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة دون أن يتم نقلها إلى ملعب آخر، بالرغم من حصول النادي الأهلي على حق انتفاع نفس الملعب يوم أمس الأربعاء.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الإفريقي ليس مستعداً لتكرار سيناريو الأزمة التي حدثت في الدور التمهيدي الأخير، حينما تم نقل مباراة الزمالك مع ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي قبل 24 ساعة فقط من موعد المباراة، مما تسبب حينها في إلغاء اللقاء لإنسحاب الضيوف ثم إعادتها في وقت لاحق.

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وأشار أيضاً إلى أن الكاف ليس لديه أي نية لإجراء أي تعديل جديد على مواعيد مباريات المسابقات القارية التابعة له المرحلة القادمة، نظراً لكثرة المباريات في جميع المسابقات إضافة إلى التزامات الأندية على الصعيد المحلي.

وشدد المصدر على أن حصول النادي الأهلي على حق انتفاع ملعب السلام لمدة 25 عاماً وتغيير اسمه إلى ملعب الأهلي، لن يكون عذراً كافياً بالنسبة للاتحاد الإفريقي من أجل نقل مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو قبل يومين فقط من موعد المواجهة بين الطرفين.

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