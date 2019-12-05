رئيس الزمالك يفضح النقاز .. ويؤكد: حصل على مستحقاته حتى يناير 2020 !

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك في إطار رده على ادعاءات النجم التونسي حمدي النقاز الذي أعلن عن فسخ عقده مع النادي الزمالك في الأيام الماضية لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد رئيس الزمالك خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية أن عقد حمدي النقاز مع نادي الزمالك يمتد لأربعة مواسم، ومر منها 2 ولا يزال مُتبقي 2، موضحاً في الوقت ذاته أن اللاعب حصل على دفعتين من مستحقاته حتى شهر يناير المقبل من العام القادم 2020 طبقاً لما ينص عليه العقد بينهما.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب من المفترض أن يتسلم الدفعة الثالثة من قيمة عقده في شهر أبريل المقبل من العام القادم 2020، موجهاً له الحديث قائلا: “إن لم تستحِ فافجر ما شئت”.

وشدد رئيس النادي على أن نبيل أو زيد وكيل أعمال حمدي النقاز تقدم بشكوى إلى نادي الزمالك في الأشهر الماضية بسبب عدم حصوله على مستحقاته من اللاعب، حيث اكتفى النقاز بدفع مبلغ 10 آلاف دولار له من أصل 10% من قيمة العقد أي أن المتبقي له تصل قيمته إلى مبلغ 132 ألف دولار.

وفي ختام حديثه، شدد على أن حمدي النقاز يُعتبر بمثابة “وصمة العار” على دولة تونس، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سبق وأن تكفل بخروج اللاعب من إحدى أقسام الشرطة بعد تحرير محضر ضده، إلا أن اللاعب قام برد الجميل في نهاية المطاف بهذه الاتهامات الباطلة بحق نادي الزمالك.

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