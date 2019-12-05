الأهلي أمام أندية السودان .. 4 مباريات دون انتصار من أصل 6 بدوري الأبطال

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يبدو أن التاريخ لا يقف في صف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل 24 ساعة من لقائه المقبل أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وواجه الأهلي الأندية السودانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في 6 مناسبات سابقة منذ عام 2002 وحتى الآن، وذلك بواقع مباراتين مع فريق المريخ إضافة إلى 4 مباريات مع فريق الهلال.

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وتمكن المارد الأحمر من الفوز في لقاء وحيد على الهلال جمع بينهما عام 2007 في القاهرة، كما فاز أيضاً في لقاء آخر على المريخ في لقاء وحيد جمع بينهما عام 2002 في القاهرة أيضاً.

وفي مقابل ذلك، تعرض الفريق الأهلاوي إلى الخسارة في لقاء وحيد على يد المريخ، إضافة إلى خسارتين على يد الهلال جاءت إحداهما في عام 2004 في القاهرة، فيما حسمت نتيجة التعادل اللقاء السادس مع الهلال.

ويلتقي الأهلي مع ضيفه الهلال مساء يوم الجمعة على ملعب السلام في العاصمة القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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