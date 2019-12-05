خبير قانوني: ملعب السلام لن يكون ملعباً للأهلي إلا بعد توقيع العقود الرسمية !

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أكد أحد خبراء القانون من ضمن المسؤولين على عملية صياغة العقود النهائية لحق انتفاع النادي الأهلي لملعب السلام، أن الملعب الأخير لن يكون خاصاً بالنادي الأهلي بشكل رسمي إلا بعد الانتهاء رسمياً من عملية التوقيع على العقود.

وأوضح الخبير القانوني خلال تصريحات له صحفية أن عملية توقيع العقود ما بين النادي الأهلي وبين شركة استادات لن تتم بشكل رسمي إلا في خلال شهر من الآن.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعني أن النادي الأهلي لا يحق له مطالبة نادي الزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم خوض لقائه القادم أمام ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنجولي على ملعب السلام أي ملعب الأهلي الجديد.

وفي ختام حديثه، شدد على أن النادي الأهلي يُمكنه فور توقيع العقود التحكم في كل شيء خاص بالملعب، وذلك سواء المنشآت المحيطة بالملعب أو داخل الملعب، إضافة إلى اعتباره صاحب الحق الوحيد في رفض إقامة أي مباراة أخرى تخص أي نادي آخر على ملعبه الجديد.

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