المحمدي: جاك غريليش أفضل من محمد صلاح لأنه يصنع الفارق

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صدم النجم المخضرم أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، بعدما أكد أن زميله الإنجليزي جاك غريليش أفضل من النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أحمد المحمدي خلال تصريحات له لشبكة “TalkSport” البريطانية أنه يُحب فخر العرب محمد صلاح كثيراً بعدما لعب بجانبه في العديد من المناسبات رفقة المنتخب الوطني المصري، إضافة إلى كونه أحد أفضل 5 لاعبين في العالم في الوقت الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن جاك غريليش قائد أستون فيلا يُعتبر الأفضل في وجهة نظره، نظراً لأنه يستطيع صناعة الفارق في أي وقت على أرض الملعب بعكس محمد صلاح.

وفي ختام حديثه، شدد المحمدي على أن غريليش يجب أن ينضم إلى قائمة منتخب إنجلترا في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإمكانيات التي يمتلكها ذلك اللاعب سوف تُساعد أستون فيلا على البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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