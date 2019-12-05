كارتيرون يُطالب لاعبي الزمالك بالرد على الانتقادات على أرض الملعب

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان حريصاً على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاقة المران الجماعي اليوم الخميس.

وأكد المصدر أن المدرب الفرنسي أشاد كثيراً بما قدمه الفريق خلال مباراته الماضية التي فاز فيها على حساب فريق الشرقية في مسابقة كأس مصر، والتي أسفرت عن ضمان الفارس الأبيض مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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وأشار أيضاً إلى أن كارتيرون طالب لاعبي الزمالك بضرورة الرد على الانتقادات التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية من طرف جماهير القلعة البيضاء، من خلال تقديم كل ما لديهم من مجهود على أرض الملعب، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لن يقبل بأي نتيجة سوى الفوز على فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي يوم السبت القادم في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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