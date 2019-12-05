مكاسب خيالية للأهلي في صفقة حق انتفاع ملعب السلام

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النادي سوف يحصل على مكاسب كبيرة للغاية في السنوات القادمة، بسبب الصفقة التي عقدها مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع شركة استادات المالكة لمنشأة ملعب السلام.
وأكد المصدر أن الأمر لا يقتصر فحسب على حق انتفاع الأهلي بملعب السلام من خلال تغيير اسمه إلى ملعب الأهلي بعد توقيع العقود بشكل رسمي، بل إن المكاسب المادية التي ستعود على أبناء القلعة الحمراء ستكون خيالية.
وأشار إلى أن الأهلي سوف يحصل على مبلغ 55 مليون و500 ألف جنيه مصري بشكل سنوي بغض النظر عن مكسب أو خسارة شركة استادات، وذلك بعد أن يتم خصم مبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه بسبب استئجار الأهلي صالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين.
وشدد المصدر أيضاً على أن إجمالي المكاسب التي ستعود على الأهلي خلال ال25 عاماً المقبلة، سوف تصل إلى مبلغ مليار و384 مليون جنيه مصري، على أن يواصل فريق الإنتاج الحربي خوض مبارياته على ملعب الأهلي مثله مثل المنتخب الوطني المصري.
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