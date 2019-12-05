الأهلي يرتدي زيه الأساسي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

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عُقد اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم غداً الجمعة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وشهد الاجتماع الفني حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إضافة إلى سمير عدلي وأيضاً رئيس بعثة الهلال السوداني، كما حضر أيضاً مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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واتفق الأطراف في ذلك الاجتماع على ارتداء الأهلي الزي الأساسي المكون من: قميص أحمر / شورت أحمر / جوارب حمراء، فيما تقرر ارتداء الهلال الزي الأزرق المكون من: قميص أزرق / شورت أزرق / جوارب زرقاء، كما تم الاتفاق أيضاً على موعد وصول كلاً من الفريقين إلى ملعب المباراة.

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