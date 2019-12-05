موعد مباراة إنتر وروما في الدوري الإيطالي الجمعة 6/12/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة إنتر وروما، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو وأيضاً عشاق نادي روما، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر وروما.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر وروما، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من إنتر وروما قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر وروما

موعد مباراة إنتر وروما، يستعد فريق إنتر لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة إنتر وروما تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر وروما، ستكون مباراة إنتر وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر وروما

موعد مباراة إنتر وروما، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق روما في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة ترتيب الكالشيو لأسبوع آخر.

وكان فريق إنتر قد خطف الصدارة مطلع الأسبوع الحالي بعدما استغل سقوط فريق يوفنتوس في فخ التعادل أمام ضيفه ساسولو، مما جعله يتنازل عن الصدارة بعد أن سيطر عليها طيلة الأسابيع الماضية، وتحديداً منذ فوزه على الإنتر في ديربي إيطاليا.

ويعلم فريق النيراتزوري جيداً أن مهمته أمام فريق روما لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل النتائج الرائعة التي حققها فريق الذئاب في الفترة الماضية مع مدربه باولو فونسيكا، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه يتواجد في المركز الرابع في الترتيب ويُنافس بقوة على أحد المقاعد المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن جانبه، يأمل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر الخروج بالنقاط الكاملة من هذه القمة المرتقبة دون أن يفقد أي لاعب من لاعبيه بداعي الإصابة، نظراً لأن الإنتر ينتظره مباراة مصيرية وحاسمة منتصف الأسبوع المقبل حينما يستقبل ضيفه فريق برشلونة الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

على الجانب المقابل، يبدو فريق روما في وضعية مثالية للغاية قبل حلوله ضيفاً على ملعب جوزيبي مياتزا بعكس ما كان عليه الوضع تماماً في مطلع الموسم الجاري، مما يجعل فريق روما مُرشحاً وبقوة لحصد النقاط الكاملة بدوره من هذه المباراة، بالرغم من أفضلية صاحب الأرض عليه بسبب فارق القدرات على مستوى خط الدفاع تحديداً بين الطرفين.

وإليكم الآن نتائج فريق إنتر في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بوروسيا دورتموند الألماني 2/3 إنتر، دوري أبطال أوروبا.

إنتر 1/2 هيلاس فيرونا، الدوري الإيطالي.

فريق تورينو 3/0 إنتر، الدوري الإيطالي.

سلافيا براغ التشيكي 3/1 إنتر، دوري أبطال أوروبا.

إنتر 1/2 سبال، الدوري الإيطالي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق روما في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 1/2 روما، الدوري الأوروبي.

بارما 0/2 روما، الدوري الإيطالي.

روما 0/3 بريشيا، الدوري الإيطالي.

إِسطنبول باشاكشهيِر التركي 3/0 روما، الدوري الأوروبي.

هيلاس فيرونا 3/1 روما، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج آخر 6 مواجهات مباشرة جمعت بين إنتر وروما في مسابقة الدوري الإيطالي:

روما 1/2 إنتر، الأحد 2 أكتوبر 2016.

إنتر 3/1 روما، الأحد 26 فبراير 2017.

روما 3/1 إنتر، السبت 26 أغسطس 2017.

إنتر 1/1 روما، الأحد 21 يناير 2018.

روما 2/2 إنتر، الأحد 2 ديسمبر 2018.

إنتر 1/1 روما، السبت 20 أبريل 2019.

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