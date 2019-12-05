رينارد يُعلن تشكيل السعودية الرسمي أمام قطر الليلة في نصف نهائي خليجي 24

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كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي منذ قليل عن التشكيل الرسمي للأخضر السعودي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام شقيقه المنتخب القطري في نصف نهائي مسابقة كأس الخليج 2019.

وتُقام مباراة السعودية وقطر على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة على أرض دولة قطر، وذلك بداية من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل السعودية الرسمي في مباراة الليلة أمام نظيره منتخب قطر:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سلطان الغنام / محمد خبراني / حسان تمبكتي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / عبدالإله المالكي / نواف العابد.

خط الهجوم: فراس البريكان / عبدالله الحمدان.

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