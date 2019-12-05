البحرين إلى نهائي خليجي 24 بعد فوزها على العراق بركلات الترجيح

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تأهل المنتخب البحريني رسمياً إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس الخليج 2019، بعد فوزه على حساب شقيقه المنتخب العراقي بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل منتخب في لقاء كان مثير للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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وتمكن من تسجيل أهداف منتخب البحرين في المباراة كلاً من عبد الله الهزاع في الدقيقة 14، إضافة إلى محمد مرهون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

على الجانب المقابل، سجل أهداف منتخب العراق في المباراة كلاً من مهند علي في الدقيقة 6، إضافة إلى إبراهيم بايش في الدقيقة 18.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البحرين في المباراة النهائية لخليجي 24 مع الفائز من مباراة السعودية وقطر مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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