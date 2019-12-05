حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي يستفز جماهير القلعة الحمراء

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حرص الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على استفزاز جماهير القلعة الحمراء، بعد الهجوم الأخير عليه الذي تعرض له طيلة الأيام عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وارتكب الحكم جوشوا بوندو أخطائاً فادحة للغاية خلال لقاء الأهلي والنجم الساحلي، مما تسبب في خسارة المارد الأحمر المباراة بنتيجة هدف وحيد دون مقابل، وبالتالي قامت جماهير النادي بشن هجوم حاد على الحكم البوتسواني وتحديداً على حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.

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ومن جانبه، رد بوندو من خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس على هجوم جماهير القلعة الحمراء، حيث أكد في المقام الأول أن هذه الأمور لا تؤثر عليه أو على تركيزه على الإطلاق، موضحاً أن كامل تركيزه مُنصب فقط على التحضير لما ينتظره من مباريات المرحلة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أنه لا يُمكنه التعليق تماماً على أي شيء حدث في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يُرسل له حتى هذه اللحظة أي خطاب رسمي متعلق بهذه المباراة.

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