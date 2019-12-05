الأهلي يختتم تحضيراته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الخميس تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، استعداداً لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق الهلال السوداني في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولم يعرف مران اليوم حضور كلاً من الثنائي أيمن أشرف، إضافة إلى النجم التونسي علي معلول الذي سبق وأن تعرض إلى الإصابة خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي الأسبوع الماضي.

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ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار في لقائه المقبل أمام الهلال السوداني، من أجل العودة سريعاً إلى المسار الصحيح بعد خسارته في الجولة الأولى على يد النجم الساحلي بهدف نظيف.

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