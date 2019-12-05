كارتيرون: سنُقاتل أمام بريميرو دي أغوستو وهدفنا الوصول لربع النهائي

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المباراة الأولى له مع الفارس الأبيض، والتي من المقرر أن تجمعه مع ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي مساء يوم السبت المقبل في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدرب الفرنسي اليوم الخميس خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريقه سوف يُقاتل في هذا اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف.

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وأشار أيضاً إلى أن الخسارة التي تعرض لها الفريق قبل مجيئه في الجولة الأولى على يد فريق مازيمبي الكونغولي، زادت كثيراً من أهمية جميع المباريات المتبقية لفريق الزمالك في مرحلة المجموعات، وخاصة المباريات الثلاثة التي سوف يخوضها الفارس الأبيض على أرضه ووسط جماهيره.

وفي ختام حديثه، شدد كارتيرون على أن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الصعود إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، بالرغم من صعوبة المجموعة وتكافؤ فرص الأندية الأربعة خلال دور المجموعات، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل في المقام الأول حالياً على تحسين الحالة النفسية للاعبين قبل الفنية في ظل ضيق الوقت.

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